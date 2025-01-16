شكرا لمتابعة خبر عن متحدث أمن الدولة يوجه رسالة تحذيرية للشباب السعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي في رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن لا صوت يعلو على صوت الوطن .

وقال “الحربي” خلال ندوة “الإرجاف وسبل مواجهته” التي نظمتها إمارة القصيم أمس (الأربعاء): نحن في هذه الأرض ولله الحمد لم يمر عليها يوم لا هي ولا أهلها لم تكن يوماً مادة استعمالية للآخر .

وتابع: الحمد لله لم يستعملنا أحد وهذا هو الأساس الذي يجب البناء عليه للغد، ورسالتي للشباب أن يحذروا من كل رأي أو موقف أو أجندة بوصلتها خارج الوطن، ولا يخدعنكم أحد، لا سقف يعلو فوق سقف وطنكم .