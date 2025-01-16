شكرا لمتابعة خبر عن درجة الحرارة في مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الخمسس في بعض مطارات المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ڜسماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.