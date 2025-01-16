شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره التايلندي .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في بانكوك، اليوم، معالي وزير الخارجية التايلندي السيد ماريس سانجيامبونجسا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لمملكة تايلند.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.