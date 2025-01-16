شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي ويستعرضا العلاقات والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. العلاقات السعودية الفرنسية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية. الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.كما جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية.