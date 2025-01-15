مُعلِم سعودي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم

اختير المعلم منصور بن عبدالله المنصور من الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم.

جاء الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة فايركي جيمس "VGF" التي مقرها المملكة المتحدة ومتخصصة بالتعليم اليوم، اختير خلالها 90 معلمًا ومعلمة من المشاركين في الجائزة، التي تهدف إلى الاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

وهنأ مدير الإدارة العامة للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى المعلم المنصور بهذا الإنجاز، الذي يعد ثمرة من ثمار الاهتمام والرعاية والدعم للتعليم ومنسوبيه من القيادة الرشيدة، منوهًا بجهوده وتميزه في مجال عمله، ليكون خير ممثل لمعلمي المملكة.

وقدم التهنئة لأمير المنطقة الشرقية، ونائب أمير المنطقة، ومحافظ الأحساء، ولوزير التعليم، بمناسبة اختيار المعلم منصور المنصور من مدرسة الأمير سعود بن جلوي بالأحساء ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم في جائزة فاركي العالمية.

بدوره عبر المعلم المنصور عن شكره لإدارة تعليم الأحساء على ما تقدمه من دعم واهتمام كان له الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن اختياره جاء من بين أكثر من خمسة آلاف معلم ومعلمة يمثلون 90 دولة، مبينا أن من أهم المعايير التي رُشح عليها هو الأداء التدريسي، والمبادرات النوعية، وخدمة المجتمع، ودعم فقراء العالم، والشراكة المجتمعية، وأهدف التنمية المستدامة، والتغلب على التحديات.