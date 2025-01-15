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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. انطلاق فعاليات حملة "دن" لعزيز الوعي بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات حملة "دن" التوعوية التي تنظمها جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان على مدى يومين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تحت شعار "معًا لتعزيز الوعي"، سعيًا لتعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة المخدرات، وإبراز أهمية الوقاية في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
كما تتواصل فعاليات الحملة غدًا الخميس، بجلسات حوارية وورش عمل إضافية بعنوان ارتقاء الفتيات، وركائز الشباب.
أبرز الفعالياتوتضمنت الفعاليات عقد جلسات حوارية عن التدخين وأضراره على الفرد والمجتمع، والمؤثرات العقلية وتأثيرها على المهارات النفسية والتربويّة، ودور الأسرة في حماية النشء من المخدرات، وورشة تدريبية بعنوان "سفير واعي" استهدفت تطوير قدرات المشاركين في إيصال الرسائل التوعوية، وبرنامج تثقيفي لاستكمال جهود الحملة في رفع مستوى الوعي لدى الشباب.
كما تتواصل فعاليات الحملة غدًا الخميس، بجلسات حوارية وورش عمل إضافية بعنوان ارتقاء الفتيات، وركائز الشباب.