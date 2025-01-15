شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. انطلاق فعاليات حملة "دن" لعزيز الوعي بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبرز الفعاليات

اتفاقية لتعزيز التوعية

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات حملة "دن" التوعوية التي تنظمها جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان على مدى يومين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تحت شعار "معًا لتعزيز الوعي"، سعيًا لتعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة المخدرات، وإبراز أهمية الوقاية في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.وتضمنت الفعاليات عقد جلسات حوارية عن التدخين وأضراره على الفرد والمجتمع، والمؤثرات العقلية وتأثيرها على المهارات النفسية والتربويّة، ودور الأسرة في حماية النشء من المخدرات، وورشة تدريبية بعنوان "سفير واعي" استهدفت تطوير قدرات المشاركين في إيصال الرسائل التوعوية، وبرنامج تثقيفي لاستكمال جهود الحملة في رفع مستوى الوعي لدى الشباب.كما تتواصل فعاليات الحملة غدًا الخميس، بجلسات حوارية وورش عمل إضافية بعنوان ارتقاء الفتيات، وركائز الشباب.وشهدت الفعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية التوعية بأضرار المخدرات وعدد من الجهات الداعمة للحملة، منها جمعية التنمية بجازان وجمعية مسار للفتيات، لتعزيز العمل المشترك في مجال التوعية والتثقيف، وتكريم الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ فعاليات الحملة.