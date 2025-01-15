شكرا لقرائتكم تنبيه من حالة مطرية على عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.