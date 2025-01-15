شكرا لقرائتكم وزارة السياحة: رصد 7521 مخالفة بالربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة السياحة عن أرقام جهودها الرقابية والتفتيشية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2024م، حيث نفّذت 9,655 جولة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في جميع مناطق المملكة؛ أسفرت عن رصد 7521 مخالفة، فيما عالجت 11.494 شكوى خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز المخالفات تضمنت مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص، وتدني مستوى النظافة في المرفق، وفقدان شرطٍ من شروط الترخيص، وعدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي حسب المدة المحدّدة من قِبل الوزارة.

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رصد 7521 مخالفة

وأبانت الوزارة أن منطقة مكة المكرّمة كانت أكثر المناطق في عدد الزيارات الرقابية، حيث تجاوز عددها 3600 زيارة، وتلتها منطقة الرياض أكثر من 1350 زيارة، ثم تلتها المدينة المنوّرة أكثر من 1100 زيارة، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 1070 زيارة، فيما تجاوز عدد الزيارات في بقية مناطق المملكة 2500 زيارة.

وبيَّنت أن هذه الجولات الرقابية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، إضافة إلى التأكّد من التزام جميع هذه المرافق بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الزوّار، كما حرصت على معالجة جميع الشكاوى الواردة إليها شكوى وذلك في وقتٍ قياسي؛ وذلك لحفظ حقوق المستفيدين من الأنشطة السياحية في المملكة.

جهود رقابية

تأتي هذه الجهود الرقابية في إطار رغبة وزارة السياحة في تطوير الخدمات السياحية وتنشيط القطاع؛ وجعل المملكة وجهة سياحية جاذبة، حيث كانت الوزارة قد أطلقت حملة “ضيوفنا أولوية” لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، وبدأت المرحلة الأولى من الحملة بداية شهر سبتمبر بسلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي تتفاعل فيها جميع أطراف المنظومة السياحية والمرافق العاملة في القطاع؛ وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسيّاح والزوّار الوافدين والمحليين في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح والاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، كما نوّهت للجميع، بأنه يمكنهم تقديم الاستفسارات والشكاوى على رقم المركز الموحّد للسياحة 930.