شكرا لقرائتكم 524 فرصة استثمارية مؤقتة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في وكالة الاستثمار والتخصيص والبلديات التابعة لها، 524 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم الشتاء للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

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وأوضحت أمانة منطقة جازان، أن الفرص الاستثمارية المتاحة شملت العديد من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة وغيرهم من أبناء وبنات المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة الأمانة الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال الموسم الشتوي الحالي، وضمن جهودها والبلديات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة.

