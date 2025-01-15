شكرا لقرائتكم رياح شديدة على منطقة حائل حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة ‏مساءً‎‏.

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توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.