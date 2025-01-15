شكرا لقرائتكم تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.