شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

أقل درجات الحرارة

رياح مثيرة للأتربة والغبار

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة خلال ساعات المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقتي مكة المكرمة والباحة، تستمر حتى الساعة 11 مساء.ويشمل التنبيه العرضيات في مكة المكرمة، والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة في الباحة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.أعن المركز الوطني للأرصاد أقل درجات الحرارة التي جرى تسجيلها اليوم الثلاثاء، في بعض مناطق المملكة المختلفة، وكانت كالتالي:حائل: 2 مئويةالقريات: 3 مئوية.رفحاء: 3 مئوية.طريف: 3 مئوية.تبوك: 4 مئوية.عرعر: 4 مئوية.القصيم: 4 مئوية.القيصومة: 5 مئوية.سكاكا: 5 مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم.