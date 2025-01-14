منشأة خامسة لأرامكو السعودية تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي

أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لأرامكو السعودية خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد الاعتراف به لاعتماده بصورة شاملة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة التي تدعم أداءه التشغيلي والبيئي.

ويتم إدراج مرافق التصنيع في الشبكة العالمية المرموقة بالنظر في المنشآت التي تثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع، ويأتي هذا الاعتراف بمجمع إنتاج النفط في شمال الغوار بعد إدراج أربعة مرافق أخرى تابعة لأرامكو السعودية في شبكة المنارات العالمية، وهي: معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي، ومعامل بقيق، ومصفاة ينبع. وتضم شبكة المنارات العالمية حاليًا 189 منشأة حول العالم، وتُعد أرامكو السعودية، وهي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة الطاقة العالمية الوحيدة حاليًا التي يتم تمثيلها بأكثر من ثلاث منشآت. وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر خالد النعيمي: "يؤكّد هذا الاعتراف من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لشبكة المنارات الصناعية طموحنا للابتكار والتميّز التشغيلي، كما يؤكد مسيرتنا نحو مستقبل رقمي منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمكّننا التقنية من تحسين أعمالنا، وتقليل الأثر البيئي، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا". من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر: "لقد أنجزنا في أرامكو السعودية استثمارًا إستراتيجيًا بتحقيق التحوّل الرقمي في مرافقنا، وقد أدّت هذه الجهود إلى تحسينات ملحوظة على مستوى الكفاءة، وخفض الأثر البيئي، والإنتاجية والسلامة في جميع أعمالنا، ويُعد حصولنا على جائزة شبكة المنارات الصناعية المرموقة شهادة على سعي أرامكو السعودية نحو الريادة العالمية في مجال التحوّل الرقمي وطموحنا للابتكار".