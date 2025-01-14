البسامي: ‏أمن ضيوف الرحمن ركيزة أساسية عند إعداد الخطط الأمنية

وأوضح أن الجهات الأمنية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة وتنظيم الحشود، بدعم من غرف عمليات متطورة، مشيرًا إلى توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الحشود كعامل رئيس في تصميم الخطط الأمنية لرفع كفاءة الأداء والإسهام في تحليل البيانات الضخمة وتقييم العمليات التشغيلية ودعم جهود الأمن.
وأكد البسامي أن منظومة الحج تتحقق بالتكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتناغم في الأداء، وعدم تعارض المهام أثناء التنفيذ، وذلك بخطط أمنية تدعم جميع القطاعات.
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