شكرا لقرائتكم خبر عن "العناية بالحرمين" تستعرض تطور خدمات ضيوف الرحمن في مؤتمر ومعرض الحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمات ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - استعرضت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التطورات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، بما يضمن توفير تجربة روحانية فريدة ومستوى عالٍ من الراحة والرعاية وذلك في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي افتُتح أمس الاثنين، في جدة سوبر دوم تحت شعار "طريق إلى النسك"، ويستمر حتى 16 يناير الحالي.وتقدم الهيئة العامة للعناية بالحرمين عبر جناح تفاعلي مايعكس جهودها في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن حيث يركز الجناح على تقديم تجربة فريدة تعتمد على الحواس الخمس، من خلال خمس كبائن تفاعلية، تستعرض أنظمة الصوت المتقدمة في الحرمين الشريفين، مواد التعطير والتطيب وأدوات غسيل الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى التعريف بالرخام والسجاد والمواد المستخدمة في حياكة كسوة الكعبة.كما يقدم الجناح عروضًا ثلاثية الأبعاد (3D) تسلط الضوء على المعالم التاريخية والمعمارية للحرمين الشريفين، مما يمنح الزوار تجربة بصرية وتفاعلية غنية.