شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 6 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أهم الخدمات الصحية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المراكز الصحية استقبلت أكثر من 3,745,267 زيارة للمراجعين، بينما قدمت مراكز الرعاية العاجلة "خلال الفترة المسائية" خدماتها لـ 902,511 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الاستشارية 19,682 مستفيدًا، إضافة إلى 447,200 مستفيد من العيادات الافتراضية.

الفحوصات المبكرة

الدمام - شريف احمد - قدّمت مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة القصيم خلال العام 2024 خدماتها لنحو 5,955,545 مستفيدًا موزعين على مختلف الخدمات الصحية.وأشار إلى أن خدمات التطعيمات، استفاد منها 354,323 شخصًا، واستقبلت الاستشارات الطبية الهاتفية عبر الرقم الموحد (937) ما يقارب 430,848 مستفيدًا، كما استفاد 24,651 شخصًا من خدمات العيادات المتنقلة.وفي مجال الفحوصات المبكرة، تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 12,455 حالة، بالإضافة إلى 14,963 حالة للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، كما استفاد 3,645 شخصًا من برامج رعاية الأسنان والكشف المبكر عن هشاشة العظام. يُذكر أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) بلغ 103 مراكز في منطقة القصيم.