- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 6 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدّمت مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة القصيم خلال العام 2024 خدماتها لنحو 5,955,545 مستفيدًا موزعين على مختلف الخدمات الصحية.
أهم الخدمات الصحية
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المراكز الصحية استقبلت أكثر من 3,745,267 زيارة للمراجعين، بينما قدمت مراكز الرعاية العاجلة "خلال الفترة المسائية" خدماتها لـ 902,511 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الاستشارية 19,682 مستفيدًا، إضافة إلى 447,200 مستفيد من العيادات الافتراضية.وأشار إلى أن خدمات التطعيمات، استفاد منها 354,323 شخصًا، واستقبلت الاستشارات الطبية الهاتفية عبر الرقم الموحد (937) ما يقارب 430,848 مستفيدًا، كما استفاد 24,651 شخصًا من خدمات العيادات المتنقلة.