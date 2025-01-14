شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحج.. تقنيات ذكية بمنظومة المياه في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية