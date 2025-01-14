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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحج.. تقنيات ذكية بمنظومة المياه في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للمياه في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة ويستمر حتى 16 يناير 2025م بمدينة جدة، لاستعراض جهود منظومة المياه وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالحج وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، لتقديم خدمات ذات جودة عالمية تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين في بيئة مستدامة ومبتكرة.
وتستعرض عبر مشاركتها أعمال منظومة المياه في الحج، ودورها في توفير تقنيات ذكية لإدارة استهلاك المياه وتحسين كفاءتها في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى استعراض مبادراتها المتعلقة بالابتكار والاستدامة والحلول الصديقة للبيئة لراحة ضيوف الرحمن وأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وطمأنينة.
وتستعرض عبر مشاركتها أعمال منظومة المياه في الحج، ودورها في توفير تقنيات ذكية لإدارة استهلاك المياه وتحسين كفاءتها في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى استعراض مبادراتها المتعلقة بالابتكار والاستدامة والحلول الصديقة للبيئة لراحة ضيوف الرحمن وأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وطمأنينة.