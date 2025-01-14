شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غدا بداية الشبط الذي يسمى في الخليج ببرد البطين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، ان غدا الأربعاء هو بداية شهر شباط الأول والذي يسمى في الخليج بـ”برد البطين”.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “يوم غد الاربعاء ١٤٤٦/٧/١٥ هـ بداية الشبط، عدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج بـ”برد البطين”.

وأضاف: “تبدأ عادة في 15 يناير ميلادي من كل عام ونجومها (النعائم- البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا ،تنتهي الاحد ١٠ شعبان ١٤٤٦هـ”.

وتابع: “تكثر فيها الهبايب الباردة ، أول نجم منها هو “النعائم” ، ويعرف عند العامة شباط الأول، ويزداد، فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي؛ مثل الموجة المعاشة التي أصلها قطبي ومن خلال الأرشيف المناخي تهب احيانا فيه رياح أصلها سيبيري المعروفة بشدة برودتها”.

وأكمل: “لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودتها؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره وهو الطالع الرابع من الشتاء، وتبدأ النخيل البواكير في الطلوع يكثر فيه لقط الكمأة “الفقع”.

واختتم: “تقول العرب ؛ “إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقَصُر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال الليل للقائم”.

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