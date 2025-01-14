شكرا لمتابعة خبر عن الناهسي يعتذر عن مقطع أبشر وزواج سائق من امرأة سعودية: طلع مغلوط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم رجل الأعمال وصاحب مكتب زواج المسيار حسن الناهسي اعتذاره عن مقطع أبشر وزواج سائق من امرأة سعودية وسفرهما إلى دبي بعد طلاقها من زوجها برسالة أبشر .

وجاء اعتذار الناهسي بعد استدعاء من هيئة تنظيم الإعلام، حيث اتضح أن القصة الذي ذكرها غير صحيحة، مؤكدًا أنه تم تغريمه غرامة قاسية .

وظهر الناهسي في مقطع فيديو قائلاً:” أنا موجود الآن أمام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وتم استدعائي بسبب المقطع الذي انتشر فيه قصة سيدة تزوجت من السائق؛ لأن زوجها ما حافظ على الرقم اللي عليه أبشر .”

وأكد في حديثه أن القصة ليست حقيقية ولا يوجد لها أي أساس من الصحة،، لافتًا أنه تم تغريمه لأنه نقلها دون التأكد منها .

ولفت الناهسي أن هدفه كان التوعية وليس الإساءة ولكن غلطه أنه لم يتأكد من صحة القصة أولا قبل نشرها .

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