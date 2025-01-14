شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مرحلة الكعكة الصفراء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يمثل إعلان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن عزم المملكة استغلال مصادر ثرواتها في قطاع المعادن، وخصوصًا في استخراج اليورانيوم والوصول به إلى المرحلة المعروفة بالكعكة الصفراء،امتدادًا لمشروع طموح يتم فيه استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.

وأوضح المختص في شؤون النفط والطاقة، عايض آل سويدان، أن المملكة عملت على وضع وتنفيذ خطط وطنية لتمكين الطاقة الذرية من المساهمة في مزيج الطاقة الوطني لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وجعل الطاقة الذرية ضمن منظومة الطاقة لضمان بقاء المملكة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة عالميًّا.

وتعد الكعكة الصفراء، هي شكل مركّز من خام اليورانيوم يتم إنتاجه أثناء المراحل الأولى من معالجة اليورانيوم الخام، وهي مادة تُستخدم كمرحلة وسيطة في صناعة الوقود النووي، حيث تبلغ نسبة اليورانيوم في الكعكة الصفراء بين 70% و90%.

ويعمل تعدين اليورانيوم على تنويع مصادر الطاقة في السعودية، والمساهمة في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وستوفر الطاقة النووية إمدادات ثابتة ومستدامة بدرجة كبيرة مقارنةً بغيرها من مصادر الطاقة الأخرى، مما يساعد في استقرار الشبكة الكهربائية، خصوصًا مع طموح المملكة في تصدير الكهرباء لدول المنطقة، بحسب “العربية.نت”.