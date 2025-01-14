شكرا لمتابعة خبر عن حكم ذبح الماشية التي يُخشى موتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني على تساؤل حول حكم ذبح الماشية التي بها بعض الأمراض التي قد تؤدي بها إلى الوفاة.

وقال “الشيخ” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”: ذبح الحيوان للرحمة محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه لا بأس به.

وتابع: يجوز للإنسان ذبحها خاصة إذا كان يعلف هذه الدابة ولا يستفيد منها، ولا يمكن أن تؤكل ولا يستفيد منها بشيء، فيجوز علاجها وهو الأولى وانتظار الشفاء، وإذا غلب على ظنه أنها ستتأذى وسوف تموت، فيجوز له ذبحها.