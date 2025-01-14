شكرا لمتابعة خبر عن جهاز ذكي لقياس سعادة ورضى الحجاج لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع عن تقنية فريدة ونادرة يتم استخدامها لأول مرة في موسم الحج ، لقياس سعادة ورضى الحاج عبر جهاز ذكي لحظة وصوله لأراضي المملكة .

وقال المربع:”الحجاج داخل الصلاة يتم قراءة وجودهم في هذه الأماكن والوقت المستغرق في وجودهم بهذه الأماكن والوقت المستغرق لوجودهم أمام كونتر الجوازات ، وكل هذه التحركات ترصد آليا ًعن طريق كاميرات وسنسور حساس يتعلق بالتركيز على الحاج في هذه المنطقة وتحركاته داخل منطقة الجوازات “.

وأضاف” هذه البيانات جميعها تقرأ أيضاً انطباعات الحجاج سواء كان جيد أو غير جيد ويتم ترجمتها آلياً ويتم تحليلها ومن ثم رفع التقارير المتعلقة بكم من الزمن استغرق داخل منطقة الجوازات “.