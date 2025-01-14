شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الماجد يوضح الحكم في الأب الذي يفرق في التعامل بين الأولاد والبنات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، الحكم في الأب الذي يفرق في التعامل بين الأولاد والبنات.

وقال الشيخ سليمان الماجد، عبر برنامج “الجواب الكافي على قناة المجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم”.

وأكد الشيخ الماجد، أن التفرقة لا تجوز وهي من الظلم سواء كانت في المال أو المعاملة أو الملاطفة ما لم يكن هناك ما يدعو إلى الزجر.