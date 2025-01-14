شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تنتقد الموظفات: علموهن اتيكيت التعامل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت فتاة حالة من الجدل بعد ظهورها في مقطع انتقدت خلاله تعامل الموظفات في المحلات التجارية .

وانتشر مقطع فيديو لفتاة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه:عندي اقتراح لأي أحد يوظف البنات بالمحلات، يعلمونهم اتيكيت التعامل عشان يبتسمون وإذا سألها أحد سؤال تعطيه إهتمامها!”

وعبرت الفتاة عن استيائها وغضبها من تعامل الموظفة التي لم تبدي أي اهتمام بها كعميلة ترغب في الشراء ،فيها تفاعل العديد من نشطاء التواصل الإجتماعي مع المقطع .