اخبار السعوديه

فتاة تنتقد الموظفات: علموهن اتيكيت التعامل .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تنتقد الموظفات: علموهن اتيكيت التعامل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت فتاة حالة من الجدل بعد ظهورها في مقطع انتقدت خلاله تعامل الموظفات في المحلات التجارية .

وانتشر مقطع فيديو لفتاة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه:عندي اقتراح لأي أحد يوظف البنات بالمحلات، يعلمونهم اتيكيت التعامل عشان يبتسمون وإذا سألها أحد سؤال تعطيه إهتمامها!”

وعبرت الفتاة عن استيائها وغضبها من تعامل الموظفة التي لم تبدي أي اهتمام بها كعميلة ترغب في الشراء ،فيها تفاعل العديد من نشطاء التواصل الإجتماعي مع المقطع .

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا