شكرا لمتابعة خبر عن حكم الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية الاستعداد لشهر رمضان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية الاستعداد لشهر رمضان.

وقال الشيخ الخثلان خلال مداخلة له في برنامج فتاوى: “إذا كان الشخص يقصد تخصيص شهر رجب للصيام، فهذا العمل لا أصل له”.

وتابع الخثلان: “لم يثبت في تخصيص شهر رجب شيء وهو كغيره من باقي شهور العام غير أنه من الأشهر الحرم”.

وأضاف الشيخ: “لا أنصح بالإكثار من الصيام في شهر رجب لأجل كونه شهر رجب، بل يمكن الصيام فيه كصيام النافلة وهو صيام يوم وإفطار يوم”.

ونصح الشيخ قائلاً: إذا أراد الشخص الاستعداد لشهر رمضان، فليكثر من الصيام في شهر شعبان، وذلك اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.