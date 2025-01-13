شكرا لمتابعة خبر عن مختصة: صناعة العطور تشبه اللحن الموسيقي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت خلود الشمري مستشارة عطور، عن تجربتها في صناعة العطور، وما المدة التي يمكنك قضائها لتصبح مختصًا في العطور.

وقالت الشمري، في لقاء مع برنامج سيدتي: “الدخول إلى عالم العطور شيء ممتع، بالرغم أنه في البداية كان صعبًا بالنسبة لي، لكن الشغف والاهتمام ساعدا على التقدم في هذا المجال وأصبح ممتعًا مع الوقت”.

وأضافت: “أنا أحب استكشاف العطور، والمختصين بالعطور يرون أنفسهم ملحنين، فصناعة العطور تشبه اللحن الموسيقي، حيث يمكن أن يسعدك أو يثير مشاعر الحزن”.

وتابعت الشمري: “لكي تصبح مختصًا في العطور، تحتاج إلى 10,000 ساعة من التدريب والتعلّم العميق للمكونات وتقنيات التركيب لتكون خبيرًا، لابد من أن تكتشف المكونات وتتعمق أكثر فيها”.

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