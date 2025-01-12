شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جازان تنفّذ 4901 جولة رقابية لتعزيز الالتزام الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة منطقة جازان، ممثلةً ببلدية أبو عريش، 4901 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية، بالإضافة إلى متابعة التشوه البصري والمباني، خلال شهر ديسمبر 2024م.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية؛ لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأسفرت الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية، عن مصادرة 1350 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 9 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات، ورصد 2481 مخالفة لمجموعة من المحال التجارية، بينما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 104 طلبات، فيما أصدرت 42 مخالفة إنشائية مرتبطة بأعمال البناء.

وقامت الأمانة برفع 4150 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، بالإضافة إلى إزالة 39 حاجزًا خرسانيًا، وتسوير 570 مترًا من المباني تحت الإنشاء، وإصلاح 180 عمود إنارة، في إطار جهودها لتحسين البيئة العمرانية.