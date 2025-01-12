شكرا لمتابعة خبر عن الشيباني: رفع العقوبات ضرورة للحفاظ على مقدرات سوريا وتحقيق طموحات الشعب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على ضرورة رفع العقوبات التي فرضت على سوريا، وذلك للحفاظ على مقدراتها، وتحقيق طموحات الشعب.

وأشار الشيباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لعرض نتائج اجتماع الرياض بشأن سوريا، أن عدم رفع العقوبات، سيعرقل طموحات الشعب.

وتابع على ضرورة استمرار الدعم الإنساني والاقتصادي لبلاده، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.

واختتمت في الرياض اليوم، 12 يناير 2025، اجتماعات موسعة حول سوريا بمشاركة دولية وعربية، حيث أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة نحو الاستقرار.

وأشار فرحان إلى الاستمرار في تقديم الدعم لسوريا في مختلف المجالات، وأهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا لتسهيل عملية التعافي.

من جانبها، أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن الاتحاد قد يبدأ في رفع العقوبات تدريجيًا إذا اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات ملموسة نحو الإصلاح السياسي وتحسين حقوق الإنسان.

وعُقد اليوم في الرياض اجتماع وزاري دولي موسع لمناقشة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. شارك في الاجتماع وزراء خارجية عرب وأوروبيون، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أممية ودولية.

وتمحورت المناقشات حول دعم العملية الانتقالية في سوريا، وتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري، وتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.

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