شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة والصحة يتعاونان لتعزيز السلامة المرورية في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، اجتماعاً اليوم الأحد مع مدير عام تعليم جدة، الأستاذة منال مبارك اللهيبي، بحضور المساعد للتخطيط بفرع وزارة الصحة بجدة، المهندس خالد الأسمري، وعدد من القيادات التعليمية، وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في خطوةٍ مهمة لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح الطلاب.



تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الصحي والتعليمي بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة المرورية، باعتبارها قضية مجتمعية تتطلب تكاتف الجهود لضمان مجتمع آمن وسليم.



تعزيز السلامة المرورية

وركزت المناقشات على غرس ثقافة السلامة المرورية في نفوس النشء منذ الصغر، لتأمين مستقبل آمن لهم وتوفير بيئة مدرسية خالية من المخاطر.



وأكد الجانبان أهمية هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بسلامة الأفراد والمجتمع.



وأوضح الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أن اللقاء يندرج ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، معرباً عن ثقته بأن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي يتعرض لها الطلاب.

كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة المرورية منذ الصغر، باعتبارها استثماراً حقيقياً في مستقبل الأجيال القادمة.