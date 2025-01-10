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شكرا لمتابعة خبر عن موسى العمر لـ مالك الروقي : نورت دمشق أنت من الصحفيين السعوديين اللي نفتخر بهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شارك الإعلامي السوري موسى العمر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس وهو برفقة الإعلامي مالك الروقي خلال تواجد الأخير في دمشق، مرحبًا به .
وظهر العمر بالمقطع وهو يقول لـ الروقي :” مالك في دمشق مرحبًا “، ليرد الأخير قائلا: ” دمشق العربية الأموية” .
وأضاف العمر :” مالك احكي لنا قصة مالك بالطويلة”، ليقول الأخير :” حنّا إذا كان عندنا قصة طويلة تاخذ وقت نقول لك مالك بالطويلة يسويها بـ 9 دقائق .”
واختتم العمر حديثه:” شرفت بلدك الثاني بسوريا يا مالك، أنت من الصحفيين السعوديين اللي نفتخر بهم وتركت بصمة في آخر 10 سنوات . ”