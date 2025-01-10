شكرا لمتابعة خبر عن لحظة سقوط هنغر الصيانة في مطار جدة‬⁩ من قوة الرياح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انهار هنجر صيانة الطائرات بمطار جدة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها جدة .

وأظهر مقطع فيديو لحظة انهيار هنجر الصيانة في مطار ⁧‫جدة‬⁩ من قوة الرياح وبداخله طائره للخطوط السعودية مما أدى إلى هروب الموظفين منه.

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جاء ذلك تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها جدة ، مصحوبة برياح شديدة.

‎وتشهد محافظة جدة هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الشوارع والميادين.

‎ودعا المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والتي قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وصواعق.