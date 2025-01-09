شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن مواعيد أبرز الأحداث الفلكية المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبدالله المسند ، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً عن أبرز المواعيد الفلكية التي ستؤثر على المناخ والطقس في الفترات المقبلة .

وقال المسند عبر حسابه على موقع إكس :”الخميس 9 رجب 1446هـ‏9 يناير – كانون الثاني 2025م‏19 الجدي 1403 هـ.ش‏08 نوء الشولة | 34 المربعانية.‏20 فصل الشتاء “.

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‏وأضاف”بقي على الشبط 6 أيام،بقي على العقارب 32 يومًا ‏،بقي على نهاية الفصل الثاني 42 يومًا،بقي على يوم التأسيس 45 يومًا،بقي على إجازة الشتاء 46 يومًا،بقي على رمضان 50 يومًا،بقي على الحميمين 71 يومًا،بقي على إجازة عيد الفطر 71 يومًا،بقي على الربيع 71 يومًا،بقي على الذراعين 97 يومًا،بقي على إجازة عيد الأضحى 141 يومًا ‏،بقي على الحج 147 يومًا،بقي على فصل الصيف 163 يومًا بقي على إجازة الصيف 168 يومًا،بقي على نهاية السنة الهجرية 168 يومًا”.

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