شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحدث معايير الالتحاق بالجامعات العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عملت وزارة التعليم، على تطوير برنامج خادم الحرمين الشَّريفين للابتعاث الخارجي، من خلال إعداد دليل شامل يرتِّب قوائم أفضل الجامعات في العالم، حسب قوَّتها وتصنيفها للالتحاق بها في مسارات (الروَّاد – البحث والتطوير- الإمداد) للعام الأكاديمي المقبل.

وتسعى وزارة التعليم ممثلة في وكالة الابتعاث إلى خدمة كافة الراغبين بالابتعاث، وذلك بتقديم كافة الخدمات التي تساهم في نجاحهم خلال رحلة الابتعاث ابتداء من التقدم وحتى التخرج؛ وحددت الوزارة معايير المفاضلة في مختلف التخصصات ضمن المسارات الثلاثة.

ويأتي ذلك بحيث تعطى الأولويَّة للقبول حسب ترتيب الجامعات العالميَّة والقبول المباشر بدون السنة التحصيريَّة لمرحلة البكالوريوس، وإذا لم يحصل على درجة علميَّة مساوية، أو أعلى من المتقدِّم عليها، والمعدل الأكاديمي للمؤهل السابق للمتقدِّم، وألَّا يكون سبق له التعثُّر الدراسي خلال مرحلة ابتعاث سابقة.