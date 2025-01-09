شكرا لمتابعة خبر عن استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة جازان.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة جازان، يليه مخالفات الأفضلية والانحراف المفاجئ.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.