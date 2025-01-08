شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين، والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة، بالإضافة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة/ متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة.

ونوّهت الجوازات أنه يمكن للمستفيدين تنفيذ الخدمتين من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر” وبوابة مقيم بعد سداد رسوم الخدمة المقررة نظامًا.