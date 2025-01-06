شكرا لمتابعة خبر عن غرق حي العكيشية في مكة بعد أمطار غزيرة وارتفاع المياه 3 أمتار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حي العكيشية في منطقة مكة المكرمة مساء اليوم، حالة مطرية شديدة أدت إلى غرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار.

واستعرض مواطن خلال مقطع فيديو لحظة غرق الشوارع في حي العكيشية، حيث أظهرت اللقطات ارتفاع المياه بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى غرق العديد من السيارات.

وقال المواطن خلال المقطع المصور: ” اللهم أجرنا في مصيبتنا يارب، والله جاتنا كمية أمطار غير عادية، في حياتي ما شفت هذي الأمطار، ارتفاع منسوب المياه في الشارع 3 أمتار، هذي سيارتنا غرقانة أنا عندي هنا 4 سيارات غرقانة بالمياه” .

وأضاف: “وهذا المسجد مرتفع يمكن 4 أمتار عن الأرض والمياه وصلت إلى نصف المكيفات والسيل ماشي رغم وقوف المطر، عندي سيارة جيب ماني قادر أخرجها لأن كمية المياه أمام البيت أكثر من 2 متر بتصل لفوق سقف السيارة” .

وفي سياق متصل؛ أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية مستمرة في منطقة مكة المكرمة بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم غد الثلاثاء، وتصاحبها رياح نشطة وتدني مستوى الرؤية وصواعق رعدية .