شكرا لمتابعة خبر عن مسلمون إسبان يسافرون إلى مكة على ظهر الخيول لأداء مناسك الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد رائع ومؤثر ، قرر عدد من المسلمين الإسبان آداء فريضة الحج كما كان يفعل أجدادهم الأندلسيين بالسفر إلى مكة عن طريق الخيول.

وقال أحدهم، أنهم قرروا السفر هذه الأيام إلى مكة المكرمة للحج على ظهر الخيول العربية كما كان يحج أجدادهم الأندلسيون .

وأضاف أنهم سيقطعون مسافة 8000 كيلومتر حسب الخطة التي رسموها ، وذلك حرصاً منهم على إحياء تقاليد أسلافهم في آداء مناسك الحج .

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