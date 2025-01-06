شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: شاهقة رابغ هي الأقوى ولامست الشاطئ لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق المركز الوطني للأرصاد، على الإعصار القمعي الذي شهدته رابغ اليوم الاثنين.

وقال مركز الأرصاد، أن شاهقة رابغ هي الأقوى؛ حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وساهمت في ارتفاع الأمواج.

وأشار المركز، إلى أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.

وتشهد محافظة جدة هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الشوارع والميادين.