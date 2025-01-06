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الحالة المطرية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث محلل الطقس عقيل العقيل، عن الحالة المطرية والكتلة الهوائية الباردة المتوقعة إلى نهاية الأسبوع.

وقال عقيل العقيل، أن هناك حالة من عدم الاستقرار تمتد حتى المناطق الشمالية؛ حيث أن الكتل الهوائية تتسبب في هطول الأمطار الغزيرة مع حبات البرد.

وأشار إلى أن المناطق المتوقعة في هذه الحالة هي: منطقة مكة المكرمة، والمناطق الغربية والشمالية من منطقة الرياض، والقصيم، وحائل، وبدءًا من يوم الأربعاء سيكون هناك توغل للكتلة الهوائية الباردة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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