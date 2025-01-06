السعودية | وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة الدكتور ماهر الشرع، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة دمشق اليوم.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية المساهمة في سد الاحتاج للقطاع الصحي السوري.

وقدّم وزير الصحة السوري الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم المتواصل لإخوانهم في سوريا، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوري حاليا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط