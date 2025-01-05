شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستنجد بوزير البلديات والإسكان بشأن أحد أحياء مدينة جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم أحد المواطنين شكوى لوزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، بشأن حي النزهة 1،القريب من مطار الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، وحديقته بمدينة جدة.

وأشار المواطن خلال شكواه للوزير، أنه لم يجد بعد الله تعالى سوى الوزير لينظر في شكواهم، وذلك بعد مراجعة أمانة مدينة جدة.

وعبر عن أمله الكبير في الوزير للتدخل، وتوجيه المسؤولين من أجل إتمام الخدمات الضرورية والأساسية في حي النزهة، والذي يحتاج لإنشاء الأرصفة، وإنشاء حديقة للحي، حيث أن الحديقة لم تُبنى منذ أكثر من 25 عاماً.