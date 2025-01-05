"مدني الرياض" يُخمد حريقًا في محطة وقود تحت الإنشاء بحي شبرا.. ولا إصابات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2025, 2:02 مساءً

قالت المديرية العامة للدفاع المدني -قبل قليل- إن الفرق بالرياض باشرت حريقًا في محطة وقود تحت الإنشاء. وأوضح "الدفاع المدني": "الدفاع المدني بالرياض يُخمد حريقًا في محطة وقود تحت الإنشاء بحي شبرا، ولا إصابات".

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