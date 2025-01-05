حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مواطنَيْن تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

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محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مواطنَيْن تعطلت واسطتهما البحرية وهما في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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