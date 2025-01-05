استشهاد خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - استشهد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثّف طال المناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمرّ على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,805 شهداء، و109,064 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

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