شرطة جازان تقبض على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يصدمان مركبة إثر خلاف مع قائدها

قبضت شرطة منطقة جازان على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يصدمان مركبة إثر خلاف مع قائدها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة .



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