إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على مكة تستمر حتى الغد

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة للأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقد البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وأكد أن الحالة الطقسية الطارئة ستستمر حتى الغد الأثنين.

البحر الأحمر

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض ومكة المكرمة.وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.وتكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.