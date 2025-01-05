السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلّم 100 طنِّ من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية البالغة 100 طنِّ من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي للجانب الباكستاني، وذلك بمقر السفارة السعودية في العاصمة إسلام آباد.

ورفع السفير نواف بن سعيد المالكي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من خدمات إنسانية للدول الشقيقة والصديقة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تخدم العمل الإنساني العالمي.

من جانبه عبّر المدير العام للجناح العسكري بمجلس الوزراء الباكستاني العميد عالمكير أيوب عن شكره وتقديره للمملكة على هذه الهدية القيمة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن المملكة تقف دائمًا إلى جانب الشعب الباكستاني في مختلف الأزمات.

ونوه بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة التي يبذلها في دعم المحتاجين في أنحاء مختلفة من باكستان.

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