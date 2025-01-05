شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: استخدام الهاتف يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة الجوف.وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في المنطقة، يليه الانحراف المفاجئ ومخالفات الأفضلية.ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.