شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| انطلاق رحلات مترو الرياض لربط شرق العاصمة بغربها بـ 5 محطات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صباح اليوم الأحد، أولى رحلات المسار البرتقالي من مترو الرياض "محور طريق المدينة المنورة"، بطول 40,7 كيلومتر، كمرحلة ثالثة وأخيرة لخطة تشغيل شبكة القطار، والتي انسيابية عالية للمستخدمين.

وشمل التشغيل خمس محطات هي: ”محطة طريق جدة“، ”محطة طويق“، ”محطة الدوح“، ”محطة طريق هارون الرشيد“، ”محطة النسيم“ التي تُعد إحدى محطات التحويل التي تربط بين المسار البرتقالي، والمسار البنفسجي.





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ويمتد المسار البرتقالي باتجاه الشرق والغرب على طول طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول ويبدأ من الغرب بالقرب من طريق جدة السريع وينتهي شرقاً بالقرب من معسكر الحرس الوطني بخشم العان.

ويرتفع المسار في الغالب على طول الجزء الغربي من طريق المدينة المنورة، ثم تحت الأرض في نفق في القسم الأوسط من المسار، وبشكل عام على منحدر على طول طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن. ويضم هذا المسار «22» محطة تشمل «20» محطة فرعية ومحطتا تبادل.



وتغطي شبكة المسارات معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وتربط مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

ويُعرف قطار الرياض الكهربائي؛ بمسمّى مترو الرياض هو جزء رئيس من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من قطارات وحافلات.

ويتكون مترو الرياض من 6 خطوط رئيسة تربط بين مختلف أحياء المدينة على امتداد 176 كيلومتر، وبسرعة تقدر بـ 80 كلم بالساعة، ويضم 85 محطة، منها 8 محطات رئيسة يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة، تتوزع بين 34 محطة علوية و47 محطة تحت الأرض لتشكل نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالعاصمة.

كما يضم المشروع 190 قطارًا تحتوي على 452 عربة، واشتمل على 19 موقعا لمواقف عامة للسيارات على مختلف مسارات شبكة القطار في معظم أجزاء المدينة، بسعات مختلفة تتراوح ما بين 400 و600 سيارة.

وتتميز محطات القطار بشمولها على وسائل الراحة والسلامة والتكييف، وأنظمة معلومات الرحلات، وتحتضن بعضها محلات وخدمات تجارية ومواقف سيارات.

مترو الرياض يغطي أماكن الكثافات السكانية