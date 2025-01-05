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القيادة تهنئ ملك البحرين بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس الخليج

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بكأس بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني لجلالته، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بكأس بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لجلالته، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لمملكة البحرين وشعبها الشقيق.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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